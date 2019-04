“Tu paga e noi ti diamo il lavoro”: truffata una ragazza catanese

Si rivolge a un amico di famiglia che le promette l’assunzione in una struttura sanitaria privata: tutto falso, scatta la denuncia

CATANIA – Truffata mentre cercava disperatamente lavoro. Una ragazza catanese che si trovava in difficoltà economica si è rivolta a un amico di famiglia che le ha garantito un posto in una struttura sanitaria privata, facendole incontrare un uomo che sin da subito ha millantato di avere le conoscenze giuste.

Così come le è stato richiesto la giovane ha dovuto versare una somma di denaro, ma non è mai stata assunta. Tramite messaggio è stata persino invitata a presentarsi nella struttura sanitaria, ma una volta sul posto non ha ricevuto alcun riscontro e nessuno era a conoscenza né dell’appuntamento né dell’assunzione.

E non solo: con lei all’incontro con i malfattori era andata un’amica che, allettata dalla promessa di un posto di lavoro, ha versato i soldi invano. E’ scattata così la denuncia e i truffatori sono stati individuati e deferiti.