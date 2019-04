Accoltellato in centro a Catania: due fermi

CATANIA – Due giovani colombiani sono stati fermati dalla Polizia a Catania, su delega della Procura, perché ritenuti gli autori dell’accoltellamento, avvenuto il 28 marzo scorso nella zona della Movida, di un polacco di 21 anni, che era in compagnia di una connazionale.

I due indagati sono accusati di rapina e tentativo di omicidio aggravato. La vittima fu colpita con un fendente a un polmone e ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L’aggressione è stata al centro di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sammartino.