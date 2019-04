Tenta di derubare passeggera che dorme

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Francesco Tripolone, 60 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto.

Ieri pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in viale Vittorio Veneto, angolo corso Italia, in ausilio a personale Amt, in quanto il conducente dell’autobus di linea aveva bloccato le porte per impedire che Tripolone si allontanasse. Questo, infatti, aveva tentato di rubare del denaro a una passeggera assopita su un sedile.

Il furto non era stato messo a segno grazie alla pronta reazione di un’altra passeggera la quale, accortasi di quanto stava accadendo, ha allertato sia la vittima sia l’autista. Tripolone ha opposto resistenza agli agenti che, con non poche difficoltà, sono riusciti ad ammanettarlo.