CATANIA – Un ghanese di 28 anni, Abdullah Mohammed Adamu, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Catania perché, in partenza con un volo per Malta, ha esibito un un documento di viaggio per stranieri contraffatto.

Accusato di possesso e fabbricazione di documenti identità e falsità di titolo di viaggio, è stato poi rimesso in libertà su disposizione della magistratura.