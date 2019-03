Catania . Blitz nel quartiere San Berillo Nuovo: in manette per spaccio un 47enne

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Giuseppe Santonocito, 47 anni, per spaccio di cocaina. Nel rione San Berillo Nuovo gli agenti della Squadra Mobile lo hanno notato mentre, dopo essere entrato nella propria auto, si allontanava per poi farvi ritorno qualche minuto dopo. Azione ripetuta per più volte.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti lo hanno colto di sorpresa mentre teneva in mano 14 dosi di cocaina pronte per la vendita.