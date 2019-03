Catania, piazza Grenoble si rifà il look

CATANIA – “Un giorno importante per tutta la città, una consegna di opere di pubblico interesse che sono un primo step dall’alta valenza simbolica di un grande progetto di rigenerazione urbana che Catania attende da sessanta anni”.

Così si è espresso il sindaco Salvo Pogliese alla consegna, in piazza Grenoble, delle prime opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del progetto di riqualificazione del vecchio quartiere San Berillo. Gli interventi costati poco meno di 1,5 milioni di euro sono stati realizzati con i fondi dei privati titolari della proprietà delle aree, inserite nel progetto curato dall’archistar Cucinella che ha ridisegnato, l’intera zona.

Quelle di oggi sono parte delle opere di urbanizzazioni che vanno alla collettività, l’altra parte un parcheggio multipiano da 347 posti e un parco a verde, con un investimento di circa 15 milioni di euro, in piazza della Repubblica. Oggi insieme al Sindaco Salvo, erano presenti il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, gli assessori Porto, Parisi, Cantarella, Mirabella e Arcidiacono, il rappresentante dell’Istica-Cecos, Aldo Palmeri, il rappresentante di Capitaldeb del gruppo Unicredit Claudio Calabi, il rup dei lavori Salvo Ferracane, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore dell’Urbanistica Biagio Bisignani, quello dei lavori pubblici Corrado Persico e il presidente della Municipalità Paolo Fasanaro.

Le opere consegnate in piazza Grenoble sono una fontana a raso, verde pubblico e arredo urbano, impianti d’illuminazione con videosorveglianza. Le aree dove sono state realizzate le altre opere di pedonalizzazione sono collocate lungo corso Martiri della Libertà a cui aggiunge un campetto sportivo polifunzionale, inaugurato con una partitella degli alunni della vicina scuola Vespucci- Capuana- Pirandello, un playground attrezzato con i giochi e aree di socializzazione.

Il sindaco Pogliese e l’assessore Mirabella hanno reso notom inoltre, che lunedì verrà siglata un’intesa per assegnare la gestione del campetto alla stessa scuola. “Seppure coi ritardi che sappiamo – ha commentato il sindaco Pogliese- chiudiamo la primissima delle opere da realizzare in una cornice di massima legalità- ha detto il primo cittadino-, soprattutto grazie alle Prefettura e alle forze dell’Ordine con le quali il Comune ha siglato un protocollo rigidissimo di legalità per le gare d’appalto. Adesso -ha continuato il primo cittadino- si procede con lo step successivo che sarà quello del parcheggio interrato multipiano i cui lavori contiamo possano iniziare entro sei mesi. Si tratta di un investimento di circa 15 milioni di euro in piazza della Repubblica, un parcheggio che ci aiuterà nel nostro proposito di incidere sulla circolazione delle auto nel centro cittadino”.

Pogliese ha anche annunciato che il 2 aprile prossimo si recherà a Bruxelles dove sono stati superati i problemi relativi ai lavori della Metropolitana. “Sarò lì – ha detto Pogliese- insieme all’assessore regionale Marco Falcone e agli ingegneri Salvo Fiore e Nello Gentile della FCE per acquisire il parere favorevole della Commissione Europea alla costruzione dell’ultimo tratto di percorso, quello che porterà la metro fino all’aeroporto. Completamento Corso Martiri e percorso metro, due opere molto diverse tra loro ma integrate e correlate, che cambieranno parte del volto di Catania, avvicinandolo agli standard di una città europea”.