Catania, tenta di sfondare la porta della ex

In manette un giovane pregiudicato già ammonito per stalking

CATANIA – Un pregiudicato catanese di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per le persecuzioni nei confronti della ex compagna.

Già ammonito dall’autorità di pubblica sicurezza il 12 marzo scorso per analoghi comportamenti ai danni della 27enne, che aveva chiamato il 112, è stato sorpreso dall’equipaggio di una gazzella mentre in evidente stato di agitazione tentava con la forza di entrare in casa della donna sfondando la porta e contemporaneamente proferendo gravi minacce anche nei confronti di uno dei tre figli minorenni. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.