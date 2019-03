Catania, evade e scippa una signora

Sorpreso dalla polizia mentre rientra con la borsa in mano

CATANIA – La scorsa notte a Catania è evaso dai domiciliari per scippare la borsa a una donna ma dopo la denuncia è stato intercettato a bordo del suo scooter e poi sorpreso mentre rientrava in casa con la refurtiva in mano. Protagonista un uomo di 41 anni, Paolo Ganci, che è stato così arrestato dalla polizia. La borsa è stata restituita alla donna.

La donna è stata a ssalita mentre stava per entrare nel portone della propria abitazione. Le descrizioni dettagliate sono state decisive: fermato in casa, Gangi aveva ancora tra le gambe la borsa strappata alla vittima.