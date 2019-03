Dà falsa identità, ma agenti lo riconoscono

CATANIA – Nella serata di ieri la Polizia di Catania ha arrestato Salvatore Rotatore, 34 anni, per evasione dai domiciliari e false generalità a pubblico ufficiale.

Gli agenti, mentre transitavano per il quartiere villaggio Sant’Agata, hanno fermato l’uomo che, in un primo momento, ha fornito loro false generalità ma, riconosciuto dai poliziotti per i suoi trascorsi, e messo alle strette, ha infine dato la propria vera identità risultando essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.