Ragusa, smascherato falso dentista

Esercitava la professione senza averne titolo in un ambulatorio clandestino in pieno centro

RAGUSA – La guardia di finanza di Ragusa ha scoperto in città un falso dentista che, sprovvisto dei titoli accademici e in possesso solo di un diploma di scuola superiore, effettuava visite odontoiatriche presso il proprio laboratorio adibito clandestinamente a studio dentistico.

I finanzieri hanno scoperto nella zona del centro storico di Ragusa un piccolo ambulatorio dove l’odontotecnico esercitava abusivamente la professione medica di dentista. I pazienti, spesso ingannati dal falso professionista circa la natura delle proprie effettive competenze, venivano accolti in un locale privo delle più basilari regole igienico-sanitarie, situato al piano strada e dotato di un sistema di videosorveglianza per individuare possibili controlli.

I finanzieri hanno fatto irruzione nell’ambulatorio sorprendendo il falso dentista al lavoro su un paziente. Ascoltati vari “clienti” , è venuto fuori che alcuni di loro hanno anche subito danni dall’opera del finto medico, il quale in una occasione è stato costretto a risarcire il cliente. Le attività odontoiatriche venivano eseguite per la maggior parte a favore di persone anziane che si rivolgevano al falso professionista per ragioni economiche.

Sono stati sequestrati attrezzature professionali, medicinali, tra i quali anche anestetici, antibiotici e presidi medici, che l’odontotecnico utilizzava e che aveva nascosto in un locale adiacente a quello dove effettuava le visite. Il falso dentista è stato denunciato per esercizio abusivo di professione medica.

L’ispezione si è estesa anche sotto il profilo fiscale, facendo emergere imponibile non dichiarato di alcune decine di migliaia di euro. Inoltre, il falso dentista utilizzava una lavoratrice irregolare che da circa un decennio prestava la sua collaborazione senza essere assunta.