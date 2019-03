Va a depositare l’incasso del supermercato: botta in testa e ‘scippo’ di 14.000 euro

RAGUSA – Un sabato sera da dimenticare quello di ieri per un 60enne ragusano titolare di un supermercato che, alla fine della giornata lavorativa, è andato a depositare l’incasso alla cassa continua della Banca Popolare di Ragusa in via Archimede.

Un gesto abitudinario che non sarà passato inosservato a due malintenzionati che di sera lo hanno aspettato vicino alla banca e lo hanno aggredito. “Indossavano dei caschi e mi hanno subito spinto e colpito in testa con un oggetto contundente, mi hanno strappato la cassetta dalle mani e sono scappati a bordo di uno scooter”, ha raccontato ai carabinieri ancora sanguinante per la ferita in testa.

Un bottino di tutto rispetto quello che i due hanno portato via, ben 14.000 euro, e una lesione non da poco quella del sessantenne, con un trauma cranico e una ferita lacero contusa. Ora è caccia ai rapinatori.