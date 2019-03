Medico aggredito finisce al pronto soccorso

La vittima è un cardiologo dell’ospedale Ingrassia di Palermo, colpito dai parenti di una donna di 80 anni morta mentre era in terapia intensiva

PALERMO – I parenti di una donna di 80 anni, morta in ospedale, hanno aggredito il medico di turno. È successo la scorsa notte nel reparto di Cardiologia dell’Ingrassia di Palermo. Il medico ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. “Solidarietà, supporto e massimo sostegno” sono state espressi al cardiologo dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo.

Il professionista di turno in quel momento nel reparto, è stato aggredito verbalmente e poi spintonato al muro dopo che aveva comunicato il decesso, per sopravvenute complicanze, della paziente ricoverata in terapia intensiva coronarica.

E’ stato necessario l’intervento della polizia “Pur comprendendo il dolore per la perdita di una familiare – sottolinea la direzione aziendale dell’Asp – è inaccettabile ogni forma di violenza verbale e, soprattutto, fisica nei confronti di chi esercita il proprio lavoro con scrupolo e professionalità. Siamo vicini al cardiologo che supporteremo in ogni sede competente”.