Lungomare di Catania preso d’assalto

Migliaia di presenze per l’iniziativa voluta dal Comune: “Replicheremo ogni prima domenica del mese”. VIDEO

CATANIA – Certamente la più partecipata delle edizioni del Lungomare Fest ma anche di quelle passate: migliaia di persone, famiglie e tanti giovani, hanno affollato nell’arco della giornata i 2,6 chilometri da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, seguendo le numerose manifestazioni ed eventi che hanno animato la prima domenica di primavera. ”

Un successo senza precedenti – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – che conferma la riuscita della nuova formula che coniuga la voglia di stare all’aperta senza traffico veicolare con gli eventi, che fino a sera hanno intrattenuto i tantissimi catanesi che hanno apprezzato le attività di animazione promosse insieme a enti e associazioni. Lo testimonia l’evide che il lungomare sia sempre stato gremito anche in orari pomeridiani e che i commercianti abbiano potuto lavorare per l’intera giornata, segnale che abbiamo fatto centro anche per quanto concerne il rapporto con gli esercenti”.

Nel dare appuntamento alla prima domenica di aprile, giorno 7, per una nuova edizione dì LungomareFest il sindaco ha voluto “ringraziare quanti con spirito volontaristico hanno dato il loro contributo alla riuscita del lungomare e tra questi, in particolare gli assessori Parisi, Mirabella e Balsamo che insieme agli altri componenti della giunta hanno incoraggiato e sostenuto la buona riuscita di un’iniziativa, che oltre a essere importante per il profilo ambientale e riappropriazione degli spazi pubblici, aumenta la necessaria fiducia che aiuta tutti, Amministrazione e cittadini, nell’impegno costante a superare la crisi della Città”.