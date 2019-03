CATANIA – “Who where what”, spettacolo di improvvisazione, andrà in scena al Teatroimpulso di Catania da giovedì a domenica prossimi. “Quest’anno esploreremo il mondo del web – dice il regista Mario Guarneri -. Il parallelismo tra world wide web e il who where what dell’improvvisazione è immediato e calzante. Per le storie prenderemo spunto da varie applicazioni e siti internet. Cercheremo di creare una ragnatela di connessioni, che condurranno a un risultato imprevisto. Il gioco è l’ideale terreno per far attecchire il seme della creatività, le persone serie non hanno mai inventato niente”.

Sul palco ci saranno Martino Aiello, Irene Alì, Claudia Cascio, Gaetano Centamore, Santo Consolo, Diego D’Arrigo, Laura Longhitano, Giuliana Mannino e Irene Oliveri, tutti attori formati dalla scuola di recitazione di Teatroimpulso. Giovedì spettacolo alle 20.30, venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 19. La stagione si concluderà a maggio con la commedia di Aldo Nicolaj “La prova generale”.