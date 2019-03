Si costituisce il catanese evaso

VOLTERRA (PISA) – Si è costituito stamani alle 9 al carcere di Rebibbia Gesualdo Sapienza, il detenuto catanese di 58 anni evaso nei giorni scorsi dal carcere di Volterra (Pisa) approfittando di un permesso concesso per gravi esigenze familiari.

Sarebbe dovuto rientrare a Volterra il 21 marzo scorso ma invece aveva fatto perdere le proprie tracce, fino a stamani quando si è consegnato alla polizia penitenziaria del carcere romano.

Attualmente Sapienza si trova detenuto nella struttura capitolina in attesa di una collocazione definitiva e non è detto che faccia ritorno a Volterra. E’ stato il Dipartimento della polizia penitenziaria a informare stamani il commissariato di Volterra che l’evaso si era spontaneamente consegnato alle autorità. Non sono invece stati resi noti i motivi del suo mancato rientro dopo il permesso.