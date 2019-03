Lavoro disumano nelle serre di Vittoria

VITTORIA (RAGUSA) – Agenti della Squadra Mobile della Questura e del Commissariato di polizia di Vittoria hanno denunciato due uomini, soci gestori di due aziende agricole, per sfruttamento del lavoro.

In un’azienda sono stati trovati numerosi lavoratori intenti a coltivare le serre in assenza di condizioni di sicurezza e pagati in modo difforme rispetto a quanto indicato dai contratti di settore. I titolari avevano concesso loro in uso alcuni magazzini trasformati in abitazioni dove vivono abitualmente interi nuclei familiari con bambini.

Indagini sono in corso per accertare un eventuale abuso edilizio. Il titolare di fatto delle due aziende è stato invece arrestato e posto ai domiciliari per furto di energia elettrica: la polizia e tecnici dell’Enel hanno trovato due allacci abusivi alla rete.