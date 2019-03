“Soldi per la droga o spacco tutto”

CATANIA – Un 23enne, tossicodipendente, che vessava i genitori per ottenere i soldi per comprarsi dosi di droga è stato arrestato da carabinieri di Catania. Nei suoi confronti il Gip, su richiesta della Procura distrettuale, ha emesso un’ordinanza cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

Il giovane, tra l’altro, avrebbe distrutto gli arredi di casa e minacciato la madre, “se non mi dai 30 euro distruggo tutte le cose”, davanti alla sorellina minorenne, e ha anche minacciato il suicidio.

Una volta ha anche raggiunto la madre in ospedale, dove la donna era ricoverata perché colta da malore dopo l’ennesima vessazione subita, continuando a minacciarla e a chiederle del denaro.