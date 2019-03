MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato i catanesi Michael Cacia, di 19 anni, e Domenico Saia, di 21, per furto.

Grazie alla segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 112, i militari sono intervenuti in via Firenze dove hanno sorpreso e bloccato i due ladri nel balcone di un’abitazione mentre tentavano di fuggire con la refurtiva razziata poco prima in quella casa.