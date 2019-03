Catania, marijuana nascosta nel parafango

Un’auto abbandonata utilizzata come deposito di droga: in manette un 57enne a San Cristoforo

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Giovanni Valenti, 57 anni, per spaccio di droga. Durante un controllo nel cortile Doberdò, nel quartiere San Cristoforo, noto per l’attività di spaccio, gli agenti a piedi hanno notato in via Telefono Valenti che si avvicinava a un cliente e poi si dirigeva verso un’auto parcheggiata a pochi metri dal cui parafango posteriore destro ha estratto un involucro che ha ceduto in cambio di qualcosa.

Bloccato dagli agenti, Valenti è stato trovato in possesso di 15 euro, provento dello spaccio, e nell’auto in evidente stato di abbandono e utilizzata come deposito, tra il parafango e lo pneumatico posteriore destro, è stato trovato un sacchetto in plastica con 14 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 25 gr.