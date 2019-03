E’ primavera, torna il Lungomare Fest

CATANIA – Ritorna domenica 24 marzo dalle ore 10 alle 20, Lungomare Fest, giornata di eventi, manifestazioni ed esibizioni artistiche, sportive, ambientali, culturali, ma anche mostra di prodotti artigianali e momenti ricreativi, per ragazzi e adulti, promosse nei viali Ruggero di Lauria e Artale Alagona, chiusi al traffico veicolare e liberamente aperti ai cittadini e ai ciclisti.

E’ il primo dei dieci appuntamenti in calendario nell’ambito di una programmazione di largo anticipo, dalla primavera al prossimo autunno, messa a punto dalla giunta guidata da Salvo Pogliese con gli assessori dei vari dell’amministrazione, ciascuno per le rispettive deleghe, che hanno promosso, col mondo dell’associazionismo, una ventina di eventi che in orari e luoghi diversi animeranno la giornata di festa.

“Abbiamo ascoltato – ha detto il sindaco Pogliese – i residenti e gli operatori commerciali del lungomare e messo in atto le rispettive indicazioni, per incrementare lo straordinario successo di pubblico dello scorso autunno. Una festa che avrà cinque punti strategici nei quasi due chilometri che si dispiegano da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia: piazzale Sciascia, San Giovanni Li Cuti, piazza del tricolore, piazza Nettuno, piazza del consiglio d’Europa”.

“In questi giorni nel Lungomare abbiamo effettuato numerosi interventi ripristino e manutenzione, rimuovendo situazioni di incuria ma anche per sistemare, purtroppo, i danni dell’inciviltà di taluni che non amano la nostra città. Tutta l’area di san Giovanni Li Cuti è stata ripulita e sistemata dagli operatori delle manutenzioni e della Multiservizi, che ringrazio per l’impegno e la dedizione e che hanno operato attivamente, al fine di garantire la sicurezza di chi vorrà partecipare agli eventi del Lungomare Fest recuperando alla socialità spazi cittadini di straordinario rilievo”.

IL PROGRAMMA

Area piazzale Sciascia (Parcheggio Europa)

Ore 10 – 13 Estemporanea di pittura e allestimento di opere sul tema del mare a cura del Liceo Artistico M.M. Lazzaro di Catania.

Area piazzetta San Giovanni Li Cuti

Ore 10.30 – 12.30 – Sessione di yoga aperta a tutti con 2 insegnanti, il saluto alla primavera con le campane tibetane, laboratori per i bambini e animazione di strada a cura di Pop Up Market.

Area piazza Tricolore (Monumento ai Caduti)

Lungomare: Eventi – Cultura

Ore 10 – 20 – Area interna al Monumento ai Caduti – Mostra d’arte contemporanea a cura dell’associazione Reba;

Ore 10 – 19 Low Cost Design Park un parco giochi low cost progettato dai bambini per i bambini a cura della Dusty;

Ore 10 – 20 Autobooks bookcrossing a bordo del bus a cura della Direzione Cultura;

Ore 10 Presentazione del libro “Racconti dall’isola magica” la Sicilia e i suoi colori di Valentina Carmen Chisari;

Ore 10.30 – 12.30 Agorà del Monumento ai Caduti Bianca Caccamese e Giamina Croazzo autrici del libro per bambini “La città dell’Elefante” proporranno un gioco dell’Oca a tema ispirato al loro libro;

Ore 10 – 17 Attività di promozione del libro “Il Lungo inverno e altri racconti” i cui proventi sono destinati all’associazione onlus Teg4Friends a cura di Stefania Nibbi;

Ore 10 – 17 Esposizione sculture e esecuzione in estemporanea di opera a cura del laboratorio d’arte di Cari Privitera;

Ore 17 Corteo e danze coreografiche con quadriglie valzer e mazurche a cura Associazione Culturale Dilettantistica Danzando l’Ottocento;

Ore 17 – 19 Laboratorio di caviardage “alla ricerca della Poesia Nascosta” a cura della docente Annamaria Quattrocchi del Liceo Artistico Statale Emilio Greco.

Ore 17 – 19 Microintervista per sensibilizzare alla mobilità sostenibile a cura del prof. Luca Coco del Liceo Artistico Statale Emilio Greco;

Ore 19 Agorà del Monumento ai Caduti, concerto in costumi medioevali dell’ensamble musicale Medievales Aetnei a cura del Trio Coniglio;

Attività di preparazione per la manifestazione Telethon dal 26 al 28 aprile, con stand promozionale e organizzativo, banchetto con uova solidali e maglietta.

Lungomare: Mobilità Sostenibile – Ambiente

Ore 10 – 13.30 associazione culturale “Orione”, promozione e divulgazione, tramite pannelli espositivi, dell’Oasi del Simeto. Esposizione e trattazione di modelli tridimensionali del vulcano Etna e del fiume Simeto. Laboratorio sul riciclo delle pile e raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Osservazione tramite Stereomicroscopio.

Ore 10 – 20 Wwf Sicilia Nord Orientale. Esposizione del progetto tartarughe in vista delle nidificazioni della Tartaruga Caretta Caretta sulle nostre coste.

Ore 10 – 20 Associazione Bus storici Amas, due bus ubicati in prossimità di Piazza Tricolore. Al loro interno saranno ospitate le mostre sul tema della mafia a cura del Liceo Artistico Emilio Greco e la mostra fotografica sulla storia del trasporto pubblico catanese, nonché una ricostruzione cartografica dell’evoluzione delle rete dei trasporti cittadina dai primi del Novecento a oggi, passando per il trasporto con i tram ed i filobus.

Ore 10 – 14 Fiab Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. Minicorsi per promuovere l’uso della bicicletta in sicurezza. Circuito, attrezzato in apposita area delimitata con paletti e nastro bianco/rosso, riservato ai bambini di età non superiore ad anni 7, ove divertirsi, in sicurezza, alla presenza dei relativi genitori ed apprendere elementi basilari di sicurezza stradale.

Ore 10 – 20 Associazione “Etna e Dintorni Fie” divulgazione dell’attività escursionistica quale salutare pratica di mobilità sostenibile e salvaguardia ambientale; ore 18.30 partenza per un trekking storico-culturale dal titolo “Ognina medievale: torrioni, porti naturali e colate laviche”, con partenza dal luogo di posizionamento del banchetto divulgativo.

Ore 16.30 – 18.30 Liceo Artistico Statale “Emilio Greco di Catania” svolgerà in prossimità dell’Hotel Nettuno (lato mare), laboratorio plastico sul tema “Il Mare” a cura delle Prof.sse Zappalà e Catania.

Ore 10 – 20 Associazione Italiana Celiachia Sicilia svolgerà un’attività divulgativa.

Ore 15 – 20 Croce Rossa Italiana Comitato di Catania svolgerà delle attività dimostrative della Cri: Campagna giovanile di sensibilizzazione e promozione della tutela della salute.

Ore 10 – 20 la ditta Gianbike effettuerà un’attività di riparazione e assistenza bici.

Ore 10 – 20 la ditta Atala Point effettuerà un’attività di noleggio bici.

Area piazza Consiglio D’Europa (ex Nettuno) – viale Ruggero di Lauria:

Casa dell’acqua della Sidra, educazione all’utilizzo dell’acqua, distribuzione gratuita di acqua da bere.

Lungomare: Sport

Attività di badminton, organizzata dalla Federazione italiana badminton con 2 campi da gioco;

Attività di rugby organizzata dalla Asd Vulcano Etna Rugby per la Federazione Italiana Rugby – Comitato regionale;

Attività di basket in carrozzina organizzata dal Cus Catania;

Attività di scacchi organizzata dal Cus Catania in collaborazione con la Federazione Italiana Scacchi;

Attività di preparazione per la manifestazione Corri Catania, con stand promozionale e organizzativo.

Autopista Baby Kart elettriche.

Lungomare: Artigianato

(esposizione di prodotti artistici)

Associazione “Non solo Feste” Marciapiede – direzione Ovest – da piazza Consiglio D’Europa a piazza Mancini Battaglia;

Associazione “Le Pulci di Città” Marciapiede – direzione Est – da piazza Consiglio D’Europa a piazza Tricolore;

Associazione “Delfare” Marciapiede – direzione Ovest – da piazza Consiglio D’Europa a piazza Mancini Battaglia, a seguire degli stand associazione “Non solo Feste”.

Parcheggio gratis anche al Parcheggio Europa (dalle 9.30 alle 20.30)