Cucce abusive a San Giovanni Galermo: ecco come riducevano i cani

Catania: scattano le demolizioni in un terreno comunale di via Ustica, denunciate otto persone. FOTO

CATANIA – Nel corso della mattinata di ieri a San Giovanni Galermo sotto il coordinamento della polizia di Catania sono state demolite definitivamente le casupole in muratura costruite abusivamente e utilizzate come garage e locali di sgombero di qualche residente oppure come cucce per cani, trascurate e fatiscenti.

Un intervento massiccio delle forze dell’ordine per garantire innanzitutto la sopravvivenza di 11 animali, trovati quasi tutti in stato di abbandono, malnutriti e spaventati, che personale dell’Asp veterinaria ha visitato visitato e sottoposto a cure. Alcuni sono stati affidati ad associazioni di volontari, altri ai proprietari, purché nel rispetto di rigide prescrizioni che saranno periodicamente sottoposte a verifica.

Sono state abbattute tutte le cucce abusivamente costruite nel corso degli anni, invadendo un terreno comunale al centro della carreggiata di via Ustica, dove erano state previste delle aiuole destinate al verde pubblico, nel tempo trasformate in un vero e proprio canile a cielo aperto.

Ben otto le persone denunciate per lo stato di abbandono in cui versavano i poveri animali e per l’occupazione abusiva di terreni.