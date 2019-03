Timbravano e portavano a passeggio i cani

TORREGROTTA (MESSINA) – Nuova operazione contro i ‘furbetti del cartellino’ nel Messinese. La guardia di finanza ha denunciato per truffa ai danni dello Stato 5 dipendenti del Comune di Torregrotta, nell’ambito dell’operazione ribattezzata ‘Free work’, diretta dalla Procura di Messina.

L’indagine si è protratta per alcuni mesi con l’ausilio di telecamere collocate agli ingressi dell’Ente Pubblico, che hanno consentito di monitorare costantemente l’accesso alla sede principale e alla sede decentrata del Comune, compresi gli strumenti per la rilevazione delle presenze del personale.

Grazie alle videoriprese e all’attività di pedinamento, è stato possibile rilevare che cinque dipendenti comunali in servizio al Comune erano soliti assentarsi dal proprio posto di lavoro.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare che i dipendenti pubblici, nonostante risultassero formalmente in servizio, arrivavano in ritardo, andavano via in anticipo dal posto di lavoro, o uscivano per dedicarsi a faccende personali.

Dagli accertamenti della guardia di finanza è emerso che uno dei dipendenti trascorreva gran parte del tempo del lavoro al bar, mentre altri si recavano in luoghi privati o portavano a passeggio i cani.

I dipendenti assenteisti, pur risultando formalmente in servizio, percepivano la retribuzione ordinaria per l’intera giornata, e con la loro assenza creavano un rallentamento nell’espletamento delle pratiche.