Stop al parcheggio in piazza Asmundo: a Catania una nuova area pedonale

CATANIA – Una nuova isola pedonale per riqualificare e accrescere la vivibilità della più importante zona monumentale di Catania: nasce con questo presupposto la delibera della giunta Pogliese che ha istituito un’area pedonale in piazza Asmundo e in via Ospizio di Beneficenza.

L’ampio spazio, vicino alla via dei Crociferi, chiusa al traffico dal 2011 e inserita nella World Heritage List Unesco, è stato fino a oggi utilizzato come area di parcheggio. La nuova pedonalizzazione, che comprende anche l’omonimo storico palazzo settecentesco, è realizzata anche a protezione dei preziosi beni architettonici che l’area racchiude, come la chiesa e l’arco di San Benedetto o l’ex collegio dei Gesuiti.