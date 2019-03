Fiamme in mansarda, salva pure una bimba

CATANIA – Quattro persone – tra cui una coppia di anziani coniugi, la loro figlia e la loro nipotina – sono state messe in salvo la notte scorsa ad Aci Catena dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio, divampato per cause in via di accertamento, nella mansarda di una palazzina di due piani.

I pompieri sono intervenuti intorno all’una e 30 e hanno dovuto allontanare il nonno che a rischio della vita tentava di spegnere l’incendio e non voleva allontanarsi dall’abitazione in fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e una ambulanza del 118. Nessuno fortunatamente ha avuto bisogno delle cure mediche. L’intera palazzina è stata sgomberata e dichiarata inagibile fino a verifiche più accurate.