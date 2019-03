Furti in campagna, arrestati due carabinieri

Chiaramonte Gulfi . I militari in servizio di notte si allontanavano dalla caserma per “rifornirsi” di ortaggi

RAGUSA – Due carabinieri in servizio a Chiaramonte Gulfi sono stati arrestati e posti ai domiciliari da loro colleghi del comando provinciale di Ragusa per furto aggravato e falso in atto pubblico in esecuzione di un’ordinanza del Gip.

Secondo l’accusa, quando erano in servizio, prevalentemente di notte, gli uomini dell’Arma rubavano cassette di ortaggi da terreni privati e falsificavano la relazione sull’attività svolta. Per entrambi è scattata l’immediata sospensione dal servizio.

Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa sono state avviate da militari del nucleo investigativo insospettiti da alcune condotte anomale dei due colleghi e da segnalazioni provenienti dal territorio e sono state coordinate dal procuratore Fabio D’Anna e dal sostituto Monica Monego.