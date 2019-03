Articoli illegali, giro di vite della finanza

CATANIA – Controlli serrati della guardia di finanza di Catania in tutta la provincia: sequestrati oltre 62.500 articoli illegali e non sicuri, denunciate 8 persone.

In particolare, nel Calatino, a un venditore ambulante senegalese sono stati sequestrati numerosi capi di abbigliamento con marchi contraffatti (riferibili a note case di moda nazionali e internazionali quali NY, Burberry, Adidas, Puma).

A Misterbianco e ad Acireale, nel corso di tre interventi in negozi gestiti da cinesi, i finanzieri hanno trovato oltre 55.000 giocattoli non sicuri e articoli e accessori non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Anche in questo caso, tutta la merce illegale è stata sequestrata.

Inoltre, a Catania, nei pressi del mercato cittadino della cosiddetta “Fera o luni”, a un ambulante sono stati sequestrati 7.360 cd e dvd “pirata”, contenenti compilation musicali e videogames.