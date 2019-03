Muore travolto da pirata della strada

Palermo . Un 55enne del Bangladesh investito da una Smart in via Roma. Rintracciato il ventenne alla guida: “Ho avuto paura”

PALERMO – E’ stato rintracciato in nottata dalla polizia municipale dell’infortunistica l’automobilista che ieri a Palermo ha investito, uccidendolo, Rammn Muhitur Chowdhllry, 55 anni del Bangladesh, mentre stava attraversando la strada in via Roma, di fronte a piazza San Domenico. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’investitore era a bordo di una Smart con il vetro della vettura in frantumi.

“Ho avuto paura e sono scappato”, avrebbe detto durante l’interrogatorio Marco Ferdico, 20 anni, alla guida della Smart, intestata alla madre. Il ragazzo si trova ai domiciliari in attesa della direttissima. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.