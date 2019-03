Pachino, gli sparano mentre è sullo scooter

Agguato in via De Sanctis: grave il 55enne Corrado Vizzini, centrato da quattro proiettili. Probabile il regolamento di conto tra bande

PACHINO (SIRACUSA) – Un uomo di 55 anni, Corrado Vizzini, è stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco a Pachino (Sr); la vittima era alla guida di un ciclomotore quando qualcuno gli ha sparato, in via De Sanctis, ed è fuggito. La vittima è in gravi condizioni nell’ospedale Di Maria di Avola dove ha subito un intervento chirurgico.

Vizzini, secondo la ricostruzione della polizia, è stato centrato da quattro proiettili: alla gamba, al braccio all’addome e al gluteo. Vizzini, nel marzo del 2015, fu arrestato per tentativo di omicidio nell’ambito di una faida tra bande di Pachino per il controllo del traffico di droga.

Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L’agguato potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti tra bande criminali.