Sfonda la porta di casa dell’ex fidanzata

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Ieri notte a Giardini Naxos (Me), i carabinieri hanno arrestato un 39enne romeno per atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni nei confronti di due sorelle, una delle quali era stata la sua fidanzata.

Il 39enne, che da poco aveva terminato una relazione sentimentale con una delle vittime, si è presentato in casa delle due donne in stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcol e, dopo aver suonato insistentemente al citofono, pretendendo di entrare in casa, ha sfondato a calci la porta d’ingresso, è entrato e ha lanciato verso le due donne alcune bottiglie di birra, senza colpirle.

L’aggressore si è poi scagliato contro l’ex fidanzata e successivamente anche contro la sorella, intervenuta in difesa, provocando a entrambe lesioni per le quali le due donne sono dovute ricorrere alla cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina.

I militari hanno immediatamente rintracciato il romeno, che nel frattempo si era allontanato rientrando nella sua abitazione, e lo hanno arrestato.