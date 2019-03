Ragusa, corsi per cucinare senza glutine

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Aic Sicilia Onlus, organizza un percorso di formazione, teorico-pratico, per preparazione di pasti senza glutine, per operatori addetti alla ristorazione, ai sensi dell’art. 5 legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.

Il percorso si propone di affrontare l’argomento, comunque, complesso e trasversale a svariati ambiti disciplinari, con un’organizzazione didattica accuratamente distribuita, con lo scopo di sensibilizzare nei confronti della celiachia i professionisti della ristorazione, incrementando sia le conoscenze teoriche sulla patologia, che gli aspetti pratici nella gestione delle esigenze di un cliente celiaco.

Si tratta di un contributo per la crescita personale degli operatori in ambito ristorativo, con il chiaro obiettivo di far scattare l’attenzione dell’intera comunità sulle problematiche che vivono quotidianamente i celiaci.

Alla fine del corso si creeranno nuove professionalità, legate a diversi ambienti di lavoro e al passo con i tempi, per offrire un servizio sempre più attento e sicuro agli utenti celiaci.

Ricette senza glutine, insomma, per vivere la celiachia non come rinuncia ma opportunità di riscoprire le eccellenze gastronomiche naturalmente “gluten free” del nostro territorio. Il corso è gratuito della durata di 6 ore, prevedendosi una parte teorica e una parte pratica, secondo il seguente calendario:

Alberghiero di Modica

Martedì 12 marzo ore 10

Venerdì 15 marzo ore 10

Giovedì 21 marzo ore 10

Venerdì 29 marzo ore 10

Alberghiero di Chiaramonte Gulfi

Mercoledì 3 aprile ore 8