La polizia catanese trova la marijuana in un palazzo di viale Nitta

CATANIA – Circa 1,3 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati a Catania nell’ambito di due operazioni antidroga in viale Nitta dalla polizia di Librino. Tra cavi elettrici apparentemente abbandonati gli agenti hanno trovato 60 grammi di marijuana divisi in dosi.

Successivamente, in un vano ascensore fuori uso, sono stati scoperti circa 1,2 chilogrammi della stessa sostanza stupefacente. Indagini sono in corso per identificare i responsabili della detenzione della droga.