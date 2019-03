Catania manifesta per il clima

Un migliaio di studenti in corteo in via Etnea per la giornata mondiale per la tutela del pianeta. FOTO

CATANIA – Oltre mille studenti in marcia a Catania nella giornata mondiale per il clima che si sta svolgendo contemporaneamente in centinaia di Paesi nel mondo.

Partiti in corteo dalla Villa Bellini, i ragazzi delle scuole hanno manifestato lungo la via Etnea. “Sono passati ben tre anni dalla firma dell’Accordo di Parigi le promesse fatte non si sono ancora trasformate in azioni – spiega Teresa, una delle manifestanti – A Dicembre 2018 una studentessa svedese di 15 anni, ha parlato alla COP 24, Vertice delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici tenutosi in Polonia, mettendo i leaders mondiali difronte alle loro responsabilità”.

E riprendendo le parole di Greta Thunberg i ragazzi si rivolgono agli adulti. “Voi parlate soltanto di un’eterna crescita economica verde poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l’unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d’emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi giovani. Inutile parlare di lavoro se andiamo verso la distruzione del pianeta”.