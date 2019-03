“Ti cercherò ovunque per rovinarti la vita”

CATANIA – I poliziotto del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato un 29enne per lesioni e minacce alla sua fidanzata. La ragazza è giunta al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro in lacrime e in stato di agitazione per l’aggressione subita, riportando una diagnosi guaribile in 7 giorni.

I poliziotti in servizio presso il presidio ospedaliero, trattandosi di un codice rosa con priorità assoluta, hanno attivato l’indagine: è emerso che il giovane, eccessivamente geloso, durante la relazione sentimentale durata 11 mesi, ha più volte aggredito verbalmente e fisicamente la ragazza vietandole anche di frequentare gli amici e partecipare a iniziative socioculturali.

Dopo l’ennesimo litigio avvenuto l’altro ieri, l’aggressore si è recato al parco Gioeni dove la ragazza si trovava insieme ad alcuni amici e, dopo averla convinta ad allontanarsi dal gruppo, in un luogo appartato l’ha aggredita con schiaffi, facendola cadere per terra e lanciandole il telefonino a distanza dopo essersi accorto che voleva fotografarlo.

Grazie all’intervento di un passante, l’aggressore è scappato dopo aver tagliato uno pneumatico dell’auto della ragazza e averla minacciata di cercarla ovunque per rovinarle la vita.

Gli agenti hanno rintracciato il 29enne presso l’università dove ambedue i giovani sono iscritti e lo hanno fermato. Con sé aveva un coltello e ha minacciato anche il fratello della giovane che si trovava presente.