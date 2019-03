Rapinò titolare distributore: condannato

PATERNO’ (CATANIA) – E’ stato condannato il 28enne Davide Nicolosi, autore di una rapina al titolare di un distributore di carburanti. Il malvivente, il 19 settembre 2017, dopo aver seguito fino a Belpasso il titolare 78enne del distributore “Ip” di corso Italia a Paternò, armato e con il volto travisato da passamontagna, lo costrinse, percuotendolo, a consegnargli l’incasso giornaliero di 3.100 euro in contanti.

Grazie alle indagini svolte dai carabinieri, il giovane fu identificato e sottoposto, nell’aprile 2018, a misura cautelare in carcere. La scorsa notte i militari si sono presentati in casa del 28enne, dov’era stato posto agli arresti domiciliari, per eseguire un ordine per la carcerazione a seguito della condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.