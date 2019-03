Kalashnikov soft-air con munizioni vere

CATANIA – Una riproduzione per ‘soft -air’ di un fucile mitragliatore Kalashnikov è stata sequestrata a Catania dalla Polizia di Stato ad un ragazzo di 16 anni, che è stato trovato in possesso anche di due caricatori, uno dei quali pieno di veri proiettili che l’arma, così come è stata trovata dagli agenti, non è in grado di sparare.

Il giovane, che è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni comuni da sparo e da guerra, è stato notato da agenti della squadra mobile prendere una busta con l’arma e le munizioni tra le sterpaglie di una zona incolta del quartiere San Berillo Nuovo. Il 16enne era stato visto scendere da una Fiat Panda con alla guida un uomo di 48 anni agli arresti domiciliari, Carmelo Ingrasciotta, che è stato arrestato per evasione. I poliziotti lo hanno bloccato dopo che si era allontanato a bordo dell’auto.

Nella stessa zona incolta gli agenti hanno poi trovato due riproduzioni di pistole semiautomatiche insieme a vere munizioni, anche da guerra, che le due pistole però, così come sono state trovate, non sono in grado di sparare.