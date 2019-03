Anche la Sicilia ha la sua Notte della taranta

MESSINA – Il fascino del Salento sbarca in Sicilia: appuntamento al Palacultura di Messina giovedì 28 marzo alle 21 per l’unica tappa siciliana di uno spettacolo capace di mixare strumenti, danza e folklore grazie alla presenza dell’Orchestra della “Notte della taranta”, il festival di musica popolare più noto d’Italia.

Uno show itinerante che dal 1998 passa da varie piazze della zona del Salento nel mese di agosto, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni musicali autoctone: tocca 15 comuni, cominciando a Corigliano d’Otranto e terminando a Melpignano con un mega concerto, al quale solitamente partecipano artisti di fama nazionale e internazionale.

Nel 2008 nasce l’omonima Fondazione che da allora, grazie all’Orchestra che cambia composizione e direttore in base all’appuntamento, porta in giro per l’Italia il sound del festival con spettacoli in diverse città.