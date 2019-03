Una quattordicenne di Belpasso ieri non è tornata a casa: appello della madre, tam tam sui social

Social in agitazione per la scomparsa di una ragazza da Belpasso. La quattordicenne Agata Maugeri ieri doveva tornare a casa, ma dalle 18 i familiari non hanno sue notizie.

“Qualcuno sostiene di averla vista a Catania – dice la madre agitatissima -. Chi avesse notizie può telefonare al numero 3505802645”.