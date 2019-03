Spunta la polizia, panico a San Berillo

CATANIA – Per contrastare il fenomeno ormai dilagante dello spaccio di droga da parte di extracomunitari nel quartiere di San Berillo, segnalato da molteplici esposti dei cittadini, la polizia di Catania ha predisposto un blitz tra via Carro e via delle Finanze, zona piena di edifici abbandonati e che si presta a nascondigli e fughe.

Intorno alle 18, quando gli agenti si sono presentati, è scattato il panico. Molti stranieri sono scappati di corsa, ma il ventenne gambiano Jupe Musa, che con fare indifferente stava tentando di allontanarsi percorrendo via delle Finanze in direzione di via di Sangiuliano, è stato bloccato.

Aveva con sé 7 pastiglie di colore lilla, con impresso il marchio “N”. In un rudere la polizia ha poi trovato marijuana e hashish.