In auto con 90.000 euro di marijuana

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala hanno arrestato per spaccio di droga Emanuele Lentini Guarino, 25 anni. Nella sua auto sono stati trovati 14 kg di marijuana.

Il giovane è stato fermato a un posto di blocco nei pressi della rotonda dell’aeroporto civile Vincenzo Florio, importante snodo per le auto provenienti dalla bretella autostradale Palermo/Trapani/Birgi.

Il 25enne era a bordo di una berlina grigia a velocità sostenuta in direzione Marsala. Insospettiti, i carabinieri hanno fermato l’auto per il controllo. Nel portabagagli sono stati trovati 3 sacchi neri con oltre 14 Kg di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio marsalesi. La commercializzazione della droga sequestrata avrebbe fruttato un introito superiore a 90.000 euro.