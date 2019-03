Bloccati in via Plebiscito con 1 kg di cocaina

CATANIA – Cristofaro Angelo Fuselli, di 62 anni, e Francesco Minnici, di 31, sono stati arrestati dalla polizia a Catania per detenzione di un kg e 100 grammi di cocaina. Sequestrati a Fuselli 490 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. I due sono stati portati in carcere.

Fuselli è stato notato a bordo di uno scooter seguito da un’auto Fiat Punto condotta da un uomo mentre entrava in un cortile in via Plebiscito.

Insospettiti, gli agenti dell’Antidroga hanno deciso di irrompere, sorprendendo Minnici intento a rimontare la mascherina anteriore dell’auto, dietro alla quale erano stati ricavati appositi vani e Fuselli che tentava di allontanarsi dallo stabile con in mano un plico avvolto nella plastica con la droga.