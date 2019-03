Precipita volo in Etiopia, 157 vittime. A bordo l’assessore regionale Tusa

Il responsabile dei Beni Culturali della giunta Musumeci, archeologo di fama internazionale, era diretto in Kenia per un progetto dell’Unesco

Un aereo dell’Ethiopian Airlines si è schiantato stamane mentre era diretto a Nairobi.

Nella lista dei 157 passeggeri del volo precipitato oggi figura anche l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione.

Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo.

Tra le vittime, anche tre persone, due uomini e una donna, appartenenti a una onlus di Bergamo. I tre volontari fanno parte di una onlus con sede a Bergamo e che opera nell’area: la loro identità non è stata ancora ufficializzata in quanto le famiglie non sarebbero ancora informate.