Fontanarossa: lavori e voli cancellati. Attivate le navette per Comiso

Da domani al via la manutenzione della pista di rullaggio dell’aeroporto di Catania, previsti numerosi disagi per i passeggeri. Potenziati i collegamenti con lo scalo ragusano. Gli orari degli autobus . Elenco voli Alitalia eliminati

CATANIA – Comincia una settimana di passione per i passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania. A causa dei lavori di manutenzione della pista di rullaggio, previsti dall’11 al 20 marzo, si prevedono disagi e ritardi.

Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri e per ovviare ai disagi causati dallo spostamento di numerosi voli sull’aeroporto di Comiso in seguito all’avvio dei lavori presso lo scalo di Catania, la Sac (società di gestione dell’aeroporto di Catania) si è immediatamente attivata per poter garantire ai passeggeri un servizio di autobus navetta tra i due aeroporti. Il servizio verrà effettuato dall’Ast (Azienda Siciliana Trasporti), che ha prontamente risposto alla richiesta dell’ad della Sac, Nico Torrisi, mettendo a disposizione 7 autobus e garantendo le corse supplementari.

Il servizio inizierà lunedì 11 marzo e proseguirà per tutta la durata dei lavori. L’Ast effettuerà 24 corse (un autobus per ogni corsa), 12 corse in partenza dall’aeroporto di Catania e 12 in partenza dall’aeroporto di Comiso, modulate sugli orari dei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto ibleo. Il percorso diretto durerà circa un’ora e mezza. La prima corsa partirà da Catania alle 5,30 del mattino di lunedì, dal capolinea Ast situato di fronte all’ex aerostazione Morandi. L’ultima corsa partirà da Comiso alle 22,15. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo e avranno il costo di una normale corsa.

Intanto Alitalia ha pubblicato sul proprio sito i voli cancellati a causa dei lavori a Fontanarossa. Ryanair, invece, ha adottato una politica diversa: “traslocato” a Comiso un gran numero di voli (non c’è un dato ufficiale, ma si stima un impatto di quasi il 50%), con una comunicazione ai passeggeri, ai quali viene chiesto di confermare l’itinerario con il cambio di scalo, oppure di chiedere il rimborso con l’opzione aggiuntiva di un cambio gratuito di volo con orario e/o data diversa, ma i costi di trasferimento dallo scalo catanese a quello ragusano resteranno a carico del passeggero. Il resto delle altre compagnie, invece, non hanno ancora comunicato nulla.

“Ringrazio il presidente dell’Ast, Gaetano Tafuri, per la velocità con cui ha risposto alla nostra richiesta – commenta Nico Torrisi, Amministratore delegato della Sac – consentendoci, di fronte all’urgenza di effettuare lavori di messa in sicurezza dell’area movimento del nostro aeroporto, di ridurre al massimo i disagi dei passeggeri e di andare incontro, nello stesso tempo, alle esigenze delle compagnie aeree”

Anche il primo cittadino di Comiso sottolinea la piena collaborazione, evidenziando la necessità che dall’emergenza si passi alla normalità. “Sono davvero contenta – sottolinea il sindaco Schembari – che si vada nella direzione sperata e auspicata del presidente Musumeci per il sistema aeroportuale Catania-Comiso, che poi è quella tracciata sin dall’inizio per il nostro scalo. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione tra Catania e Comiso diventi presto quotidianità”.

“La nostra azienda – sottolinea il presidente Ast, Gaetano Tafuri – si è attivata immediatamente e grazie al direttore generale, ai preposti di Modica, Catania e Siracusa e ai coordinatori, sulla base dei dati forniti dalla SAC sui voli di andata e ritorno, siamo riusciti a recuperare 7 pullman per poter effettuare un servizio aeroporto-aeroporto. Per poter trovare i mezzi abbiamo attivato tutte le sedi, oltre alle officine, per fare in modo che tutto possa essere predisposto per lunedì. Sono orgoglioso di questo risultato che dimostra che un’azienda di trasporto anche se pubblica, se è bene organizzata, con gli uomini giusti nei posti giusti, come crediamo di aver fatto dal nostro insediamo, può dare grandi risultati”.

La tabella con gli orari di partenza delle navette da e per l’aeroporto di Catania