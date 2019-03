Ausiliaria picchiata al Policlinico di Catania

Il sindacato: “Ha solo detto a un uomo che non poteva passare”

CATANIA – Un’ausiliaria socio-sanitaria del pronto soccorso del Policlinico di Catania picchiata “solo per aver detto al ‘tizio’ che non poteva passare dal triage”. Il sindacato Fsi-Usae denuncia l’ennesimo episodio di violenza in un ospedale etneo.

“Una vergogna. Grazie alle nostre denunce al questore, all’epoca Marcello Cardona, eravamo riusciti a far installare un bottone collegato dal pronto soccorso alla questura che permettevadi far arrivare la pattuglia della polizia senza passare dal centralino e quindi guadagnando tempo. Ebbene, nel nuovo pronto soccorso del Policlinico questo sistema non è stato installato”.