Multe e un arresto tra la movida di Augusta

AUGUSTA – I carabinieri di Augusta hanno controllato le principali vie e piazze di ritrovo dei giovani nell’ambito del servizio di contrasto allo spaccio di droga. Nel corso del servizio, i militari hanno hanno arrestato un pusher pregiudicato, Giustolisi Nicola di 26 anni, trovato in possesso di 67 grammi di hashish, nonché di materiale idoneo alla pesatura e confezionamento della droga.

Sono stati segnalati altri tre soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza di marijuana, inoltre sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa, due pregiudicati augustani, T.G. e D.M.D. per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Inoltre a seguito di mirati controlli effettuati alla circolazione stradale, sono state accertate diverse violazioni , in particolare auto e moto sprovviste di copertura assicurativa, con i relativi conducenti in possesso di patente di guida scaduta e per mancato uso del casco.