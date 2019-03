Doppi incarichi e assenteismo diffuso, scandalo pubblica amministrazione in Sicilia

Nella relazione della Corte dei Conti anche il caso di due professori universitari di Catania ai quali vengono contestati danni erariali per quasi un milione di euro. VIDEO

PALERMO – Assenteismo diffuso, retribuzioni generose, facili promozioni e soprattutto doppi incarichi. Sono le criticità che spesso si riscontrano nella gestione del personale nella pubblica amministrazione in Sicilia. Vengono messe in rilievo nella relazione del presidente della sezione giurisdizionale Guido Carlino assieme ad altri abusi: in particolare la violazione degli obblighi di esclusività professionale.

I danni patrimoniali spesso si accompagnano a quelli all’immagine dell’ente di appartenenza. I casi che trovano una definizione più rapida sono quelli per assenteismo, un fenomeno che non regredisce in modo significativo malgrado i giri di vite degli ultimi tempi culminati anche con il licenziamento degli assenteisti: un caso ha riguardato la stessa Corte dei Conti siciliana.

C’è poi una specifica vicenda che riguarda alcuni professori dell’Università di Catania ai quali sono contestati danni rilevanti per avere violato l’obbligo dell’esclusività. A un docente vengono chiesti, in particolare, 332 mila e 599 euro per avere svolto “attività libro-professionale incompatibile con lo status di docente universitario”.

La Procura regionale della Corte dei conti ha contestato un danno di quasi 840 mila euro per la nomina di un dirigente generale esterno della Regione siciliana, si tratta di Patrizia Monterosso. Il caso viene citato nella relazione del Pg Gianluca Albo che ha promosso un giudizio nei confronti della giunta regionale del tempo. Presidente e assessori non avrebbero “previamente valutato la sussistenza di professionalità interne” e avrebbero deciso la nomina “in contrasto con mi limiti della legge per l’affidamento ad esterni di tali incarichi”.

Sono coinvolti i componenti delle giunte regionali di Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta. Il danno contestato ai componenti della giunta regionale che hanno adottato le delibere di nomina è di 839.942 euro