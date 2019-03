Sfreccia in motoape dopo il furto: preso

Catania . “Alleggerisce” un deposito di ferramenta in via San Crispino: la polizia lo insegue e lo ferma

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha fermato il 47enne Salvatore Tucci per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 22.45 gli agenti sono arrivati in via San Crispino per una segnalazione. Hanno subito notato una motoape di colore azzurro che si allontanava accelerando.

Dopo un breve inseguimento durante il quale ha danneggiato la volante, l’uomo alla guida è stato raggiunto e bloccato: aveva vari arnesi atti da scasso e la merce poco prima rubata da un deposito di ferramenta/souvenir. Anche la motoape era rubata.