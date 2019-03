Riposto, ucciso dalle fiamme

Incendio in casa: irrompono i pompieri, ma per il settantenne francese è troppo tardi. FOTO – VIDEO

RIPOSTO (CATANIA) – Un francese di 70 anni, da tempo residente a Riposto, è morto la notte scorsa per intossicazione dal fumo sviluppato dall’incendio della sua casa, in via Duca degli Abruzzi all’angolo con via Pace.

Il rogo è stato domato da vigili del fuoco. Per entrare hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso. Hanno subito circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero alle abitazioni vicine e sono entrati nei locali completamente invasi dal fumo.

Nell’appartamento hanno trovato e portato all’esterno il settantenne francese, che era gravemente intossicato dalla notevole quantità di fumo. Trasportato con un’ambulanza del 118 in ospedale è morto dopo il ricovero.