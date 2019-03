Evade per portare il bestiame al pascolo

CALTANISSETTA – I carabinieri di Santa Caterina Villarmosa hanno arrestato un 68enne per evasione dagli arresti domiciliari. I militari, durante un controllo, lo hanno sorpreso mentre faceva pascolare il bestiame in contrada Ciolino, nelle campagne di Resuttano.

Era sottoposto al provvedimento restrittivo in seguito a un precedente arresto avvenuto lo scorso anno per reati in materia di armi. Alla vista dei militari ha tentato di nascondersi, ma è stato notato dalla pattuglia e accompagnato a casa, in attesa del giudizio con rito direttissimo.