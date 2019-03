Droga per 80.000 euro in casa: due arresti

Catania . Adocchiati in via Fucini, i pusher erano “puliti”: dalla perquisizione nelle abitazioni saltano fuori cocaina e marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Giuseppe Scalia, 31 anni, e Alessio D’Agostino, 30 anni, per spaccio di droga.

Gli uomini della squadra “Lupi” sono intervenuti in via Renato Fucini, zona Ognina Picanello, precisamente alla spalle del “Mc Donald’s”, dove si sospettava ci fossero i due pusher che, approfittando del notevole afflusso di giovani e delle auto che accedono al “Mc Drive”, erano dediti alla vendita di droga.

I carabinieri, per evitare che i due potessero d’improvviso allontanarsi e far perdere le loro tracce, al momento opportuno sono intervenuti per bloccarli e perquisirli, trovando nelle tasche oltre 500 euro in contanti.

Non avendo però trovato traccia di droga, nemmeno nelle auto, gli agenti si sono recati nelle case dei fermati dove sono stati scovati 350 grammi di cocaina e 1,200 Kg di marijuana del valore al dettaglio di oltre 80.000 euro.