Catania, lancio di cocaina dal finestrino

Intercettato un corriere in viale Tirreno: trasportava in auto oltre mezzo chilo di droga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne Nicola Niciforo per spaccio di droga. Pattugliando il quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo, i militari hanno riconosciuto e inseguito il pusher mentre a bordo di una Smart For Two sfrecciava a tutta velocità in viale Tirreno.

Accortosi di essere seguito, ha aperto il finestrino dell’auto per lanciare fuori una busta di plastica, poi recuperata, con 550 grammi di cocaina. Bloccato il giovane, i militari hanno poi perquisito la casa dove hanno trovato materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi.